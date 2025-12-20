Milan-Como diretto da un arbitro asiatico, ma Collina non avrà alcun peso sulla designazione

Milan-Como si giocherò a Perth il prossimo 8 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della Lega Ezio Simonelli poco prima del fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa Italiana che ha visto la formazione rossonera affrontare il Napoli.

Mercoledì a Doha, in occasione della Coppa Intercontinentale, il numero uno della Lega Serie A ha incontrato Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della Fifa, e chiesto informazioni sul livello dei fischietti in Asia, perché saranno loro a dirigere Milan-Como, e non uno dei ragazzi di Gianluca Rocchi.

L'ex arbitro italiano si è limitato a ricordare che l'australiano Faghani ha diretto la finale del Mondiale per Club, non prendendosi però alcuna responsabilità, dicendo che né la FIFA né tanto meno lui avranno alcun peso sulla scelta per Milan-Como.