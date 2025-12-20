Milan, Allegri sanzionato con un'ammenda da 10mila euro dopo la lite con Oriali
E' giunto pochi minuti fa il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riad. Così, il Giudice Sportivo ha sanzionato l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri con un’ammenda di 10 mila euro a seguito dello scontro con Oriali in Supercoppa Italiana
Il tecnico rossonero ha ricevuto un’ammenda di 10 mila euro a seguito della lite con il coordinatore sportivo del Napoli Gabriele Oriali. I due avevano battibeccato nella semifinale di Supercoppa Italiana, poi vinta dagli azzurri.
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso:
CALCIATORI PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
ATHEKAME Zachary Christopher (Milan)
SECONDA SANZIONE
RABIOT Adrien (Milan)
SPINAZZOLA Leonardo (Napoli)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan)
PRIMA SANZIONE
MCTOMINAY Scott Francis (Napoli)
ALLENATORI NON ESPULSI AMMENDA DI €10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
