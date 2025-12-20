Impallomeni su Allegri-Oriali: "Bisogna valutare le situazioni di campo"

Stefano Impallomenti, ex calciatore e attuale opionista, come ogni settimana è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il tema principale era la partita di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso contro il Napoli 2-0, venendo eliminato dalla competizione in semifinale. Questo il commento di Orlando sulla lite Allegri-Oriali.

Il parere sulla vicenda di Stefano Impallomeni: "Penso semplicemente che chi sbaglia debba pagare, ma bisogna valutare le situazioni di campo. Ora la questione andrà analizzata dal giudice sportivo e staremo a vedere che tipo di conseguenze ci saranno"