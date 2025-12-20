Garlando: "A Perth tutti tiferanno per il Milan e il Como non potrà contare sui tanti sostenitori che avrebbero raggiunto San Siro"

Nel corso del consueto appuntamento con la sua rubrica "La Sveglia" per La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato anche di Milan sfruttando il tema Supercoppa e partita a Perth:

"Giovedì, dopo un quarto d’ora di gioco, ampi squarci di seggiolini gialli smentivano il sold out annunciato al King Saud Stadium per Napoli-Milan. Poi, piano piano, lo stadio si è riempito. Qui sono abituati così, spiegavano. Affluiscono con una serenità da sala cinematografica. Tanto il maggiordomo mica si scopre nelle prime scene. E con una partecipazione tipicamente teatrale, il pubblico ha assistito alla partita. Qualche coretto “Milan! Milan!” perché il King Saud stava con il Diavolo. Nulla di più. Alla fine, il Napoli, abituato all’affetto straripante della sua gente, non sapeva dove rivolgersi per festeggiare. Ieri i desolanti squarci gialli sono rimasti tali. Che razza di cornice e di calore avrebbero meritato le due partite di Supercoppa in Italia? D’accordo, siamo cittadini del mondo, esportare cultura è un valore, le ballerine costano, come ripeteva Galliani, ma allontanare di 4 mila km una squadra dal cuore del suo popolo, impedirgli, di fatto, di assistere all’assalto di un trofeo resta discutibile.

E lo è ancora di più spostare di 14mila km una partita di campionato, perché qui s’intacca l’uniformità del torneo che dovrebbe essere sacra: 379 partite con arbitri italiani e una con arbitri asiatici; a Perth tiferanno tutti Milan e il Como non potrà contare sui tanti sostenitori che avrebbero raggiunto il vicino San Siro. Finché il calcio volerà lontano da chi lo ama e dal rispetto per il gioco, sarà sempre su una rotta sbagliata. In queste ore, il tifoso milanista si chiede: che senso ha fare la questua delle noci come Fra Galdino in giro per il mondo, se poi spendiamo 37 milioni per Nkunku?"