Durante: "Thiago Silva in Serie A fa ancora la differenza"

Thiago Silva e il Milan è la suggestione di questo calciomercato, che ancora deve aprire la sua finestra di riparazione invernale. Il difensore brasiliano ha lasciato con sei mesi di anticipo il Fluminense per chiudere la sua carriera in Europa e cercare di guadagnarsi un posto per il Mondiale dell'estate prossima in Centro America.

Al Milan serve proprio un profilo di esperienza e caratura nello spogliatoio ma soprattutto nella zona difensiva del campo. A parlare del possibile acquisto è stato Sabatino Durante, procuratore, nel corso di un collegamento su Radio Sportiva: "Thiago Silva? A gennaio servono certezze e lui conosce l’ambiente come pochi altri. In una Serie A di terzo livello, uno con i suoi piedi e la sua testa fa ancora la differenza"