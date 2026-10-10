La Serie A riparte con il colpo di De Rossi: il Genoa batte la Fiorentina
Finisce il digiuno del Genoa di Daniele De Rossi. Nella prima partita del campionato di Serie A al rientro dalla sosta, in occasioned del sesto turno. il Grifone ha sconfitto 2-0 la Fiorentina che, dal canto suo, cade per la quarta volta in stagione e frena bruscamente dopo i buoni segnali dimostrati prima della pausa. Partenza sprint nella prima frazione di gioco del Genoa che si porta subito sopra di due gol nel giro di un quarto d'ora: prima Osmajice poi Junior Messias. Nella ripresa la Viola prova a rialzarsi e accorcia nel finale con un autogol di Vazquez ma i rossoblù resistono e strappano questi tre punti cruciali.
SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:
SABATO 10/10
ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1
ore 18, Inter-Parma
ore 20.45, Napoli-Frosinone
DOMENICA 11/10
ore 12.30, Como-Roma
ore 15, Lazio-Monza
ore 15, Lecce-Bologna
ore 18, Sassuolo-Milan
ore 20.45, Cagliari-Juventus
LUNEDÌ 12/10
ore 18.30, Atalanta-Venezia
ore 20.45, Torino-Udinese
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