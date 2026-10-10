La Serie A riparte con il colpo di De Rossi: il Genoa batte la Fiorentina

Il Genoa trova la prima vittoria in campionato e batte la Fiorentina nella prima gara di Serie A al rientro dopo la lunga sosta

Finisce il digiuno del Genoa di Daniele De Rossi. Nella prima partita del campionato di Serie A al rientro dalla sosta, in occasioned del sesto turno. il Grifone ha sconfitto 2-0 la Fiorentina che, dal canto suo, cade per la quarta volta in stagione e frena bruscamente dopo i buoni segnali dimostrati prima della pausa. Partenza sprint nella prima frazione di gioco del Genoa che si porta subito sopra di due gol nel giro di un quarto d'ora: prima Osmajice poi Junior Messias. Nella ripresa la Viola prova a rialzarsi e accorcia nel finale con un autogol di Vazquez ma i rossoblù resistono e strappano questi tre punti cruciali.

SERIE A, IL PROGRAMMA DEL SESTO TURNO DI CAMPIONATO:

SABATO 10/10

ore 15, Genoa-Fiorentina 2-1

ore 18, Inter-Parma

ore 20.45, Napoli-Frosinone

DOMENICA 11/10

ore 12.30, Como-Roma

ore 15, Lazio-Monza

ore 15, Lecce-Bologna

ore 18, Sassuolo-Milan

ore 20.45, Cagliari-Juventus

LUNEDÌ 12/10

ore 18.30, Atalanta-Venezia

ore 20.45, Torino-Udinese