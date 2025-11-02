Genta su Nkunku: "Calma con i giudizi, non lo abbiamo ancora visto per via dei troppi problemi fisici"

Intervenuto nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Carlo Genta, giornalista radiofonico conduttore del programma Tutti convocati di Radio 24, ha parlato dell'attacco che scenderà stasera in campo contro la Roma, Nkunku-Leao. Ecco un estratto delle sue parole sul centravanti francese, ancora a secco di gol in Serie A:

Su Nkunku

"Non l'abbiamo ancora visto. Ha avuto anche dei problemi fisici durante le varie pause nazionali, è reduce da una stagione piena di problemi fisici quindi un rodaggio glie lo concederei sicuramente, Allergi secondo me è molto bravo a dare Gimenez, che in questo momento è deludente, anche se a me non dispiace, fiducia, e per un attaccante la fiducia anche quando sei giù è importante. Io continuo a pensare che la coppia più divertente possa essere Leao-Nkunku se possibile e quando saranno pronti"