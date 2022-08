Gentile: "Nel primo tempo Atalanta difficile da attaccare, poi nella ripresa il Milan ha creato di più"

MilanNews.it

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così il pareggio maturato domenica sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan: "Nel primo tempo l’Atalanta è stata prudente, che non si alzava spesso, un’Atalanta lontana dai canoni attuali. Una squadra molto difficile da attaccare. Nella ripresa il Milan ha creato un pochino di più, il pareggio è giusto, anche se il Milan ha avuto qualche occasione in più. Va considerato anche il calendario. Vedo in questo avvio che nessuna è già pronta, nessuna è già perfetta: sarebbe strano il contrario".

Infine, un pensiero anche sul brutto intervento a gamba tesa di Hateboer sulla tibia di Leao che Maresca ha punito solo con un giallo: "Molto border line, pensavo intervenisse il VAR per cambiare la decisione dell’arbitro".