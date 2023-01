Gentile: "Ora il Milan segna poco, Giroud è tornato stravolto dal Mondiale"

MilanNews.it

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così del momento di Olivier Giroud: “Il Milan segna poco. Nelle ultime sei partite ha fatto solo sei gol, troppo poco. Per Giroud possiamo usare il passato: un gol nelle ultime dieci partite di campionato, è a secco nelle ultime cinque se non ricordo male. Ma perché? Perché è andato al Mondiale ed è tornato stravolto, un po’ come Theo Hernandez, e questo era da mettere in conto, ma non solo per lui”.