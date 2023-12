Gentile: "Sorteggio ok per il Milan, è favorito con il Rennes"

Riccardo Gentile, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il sorteggio dei playoff di Europa League, con il Milan che affronterà il Rennes: "Il Milan era la più forte tra le squadre scese dalla Champions. Io avrei evitato lo Sporting Lisbona. Ha preso il Rennes, direi che è andata bene.

E' una squadra partita con altri obiettivi, non sta andando bene, è 13^ in campionato, a novembre ha cambiato allenatore. E' una squadra che di talento che in Ligue 1 non si è ancora visto. Il Milan è comunque favorito, ha avuto un discreto sorteggio".