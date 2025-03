Germania-Italia, un Maldini titolare in Nazionale 8314 giorni dopo l'ultima volta

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Germania-Italia, ritorno dei quarti di finale di Nations League. Si riparte dal 2-1 conquistato dalla squadra di Nagelsmann tre giorni fa a San Siro: chi passa questo turno accede alle Finals in programma a giugno.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Gross, Burkardt, Amiri, Undav, Leweling, Bisseck, Adeyemi, Raum, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Comuzzo, Politano, Raspadori, Rovella, Ruggeri, Frattesi, Lucca, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Daniel Maldini nell'undici iniziale vuol dire che un Maldini torna titolare in Nazionale 8314 giorni dopo l'ultima volta: era il 18 giugno 2002 e Paolo Maldini scendeva in campo da titolare per Italia-Corea del Sud.