Ghisoni: "Spero che Zeroli non faccia la fine di Cristante qualche anno fa..."

Paolo Ghisoni, direttore de La Giovane Italia, è stato ospite in una delle ultime puntate di Maracanà su TMW Radio per parlare delle principali tematiche relative alla Serie A.

Al direttore è stata fatta una domanda specifica: "Qual è il giovane su cui scommettere da qui a fine stagione?". Il nome non è assolutamente scontato: "Dico Kevin Zeroli, sono molto curioso di vederlo. È un momento particolare e Pioli lo ha capito, il Milan sta riprendendo quota anche grazie ai giovani. Ha una bella potenzialità, un giocatore che potremmo ritrovarci come protagonista nei prossimi anni, spero in Serie A ma non glielo auguro, visto che ai ragazzi con cui ho una certa "affezione" tendo sempre a consigliare l’estero, con l'intento di migliorare e ritornare più forti".

"Non vorrei solamente che facesse la fine di Cristante anni fa - ha proseguito nel suo intervento Ghisoni - Ricordo bene quel momento, dopo un buon avvio di campionato fu 'parcheggiato' al Benfica per qualche milione di euro".