Giampaolo: "Dobbiamo migliorare il palleggio. 4° posto? Ho fiducia nella squadra"

Marco Giampaolo, nella conferenza di vigilia di Torino-Milan, ha parlato dei difetti del suo Milan e sulle sue ambizioni: "Dobbiamo migliorare il palleggio e fare meno errori nei passaggi. Dobbiamo fare tante cose meglio e ci stiamo lavorando. Turnover? Le scelte che farò sono in funzione alla partita di domani, poi penseremo alla gara successiva. Quarto posto? Devi lavorare per raggiungerlo. Devi lavorare per essere forte, poi vedremo dove arriveremo. E' una domanda a cui non si può rispondere adeso. Io ho fiducia nella squadra".