Giampaolo su Biglia: "E' un leader"

In conferenza stampa, Marco Giampaolo ha parlato di Lucas Biglia: "E' un leader, è un giocatore forte. Io vedo e sento, ho delle percezioni sui giocatori. Biglia sa stare in campo, Bennacer è un giocatore forte. Le fondamenta le costruisco con i giocatori che ritengo giusti in quel momento. E' un giocatore serio, riconosciuto all'interno del gruppo. Ho pensato che potesse giocare per la capacità di non affogare nelle difficoltà di una gara".