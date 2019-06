Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dell'eventualità di un affondo del PSG per Gigio Donnarumma, dopo l'addio di Gianluigi Buffon: "Sono convinto che il PSG possa andare a prendere Donnarumma. Ero anche convinto che Buffon non sarebbe mai dovuto andare via dalla Juventus, sarebbe stato importante nello spogliatoio",