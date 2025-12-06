Gianni Rivera ospite del Milan Club Castelfidardo per la festa di Natale

In data 5 dicembre 2025 il Milan Club Castelfidardo, da 36 anni al seguito del Milan ha festeggiato il Santo Natale con i propri soci più fidelizzati, organizzando una Cena di Gala al Ristorante Nettuno di Porto Potenza Picena.

Invitato d'onore è stato Gianni Rivera, primo Pallone D'oro Italiano intervistato da Massimo M.Veronese, giornalista del Corriere della Sera, che lo ha presentato ai tantissimi soci presenti. Non hanno voluto far mancare la propria presenza i Delegati Regionali e provinciali dell'Associazione Italiana Milan Clubs, intervenuti da tutta la Regione Marche. Il club segue ogni partita del Milan in casa e in trasferta ed è sempre presente a San Siro con il proprio striscione.

Ad ogni partita i soci si riuniscono nella bella sede di Castelfidardo dotata di 3 sale con maxischermo per tifare insieme, riunendo famiglie, donne e bambini che hanno in comune la passione per il Milan. Per informazioni sul club visitare il sito www.milanclubcastelfidardo.it, attivo anche tramite instagram e facebook