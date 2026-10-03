Gila fiducioso: “Siamo il Milan e dobbiamo avere ambizione, qui quando non vinci senti la pressione”

Le dichiarazioni di Mario Gila dal Festival dello Sport di Trento

Dal palco del Teatro Sociale, per il Festival dello Sport di Trento, parla il difensore del Milan Mario Gila, in un panel condotto dalla giornalista Alessandra Gozzini. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quindi quand'è il livello attuale del Milan? Quanto manca per arrivare al livello che dici tu?

"Per me il livello attuale è dove siamo, in Europa League. L'anno scorso non siamo riusciti ad arrivare in Champions anche se c'eravamo per tutto l'anno. Per un fattore o per un altro non ci sei entrato, e alla fine il livello è l'Europa League, per fattori esterni o meno... Ora dobbiamo lavorare, l'obiettivo principale è entrare in Champions e vincere per lo Scudetto. Siamo il Milan e dobbiamo pensare con ambizione. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione ma non siamo arrivati in Champions: quindi siamo una squadra da Europa League, ma con ambizioni Champions e per lo scudetto".

Sull'andamento iniziale del Milan:

"Abbiamo iniziato molto bene. Poi sono arrivate partite più difficili. Abbiamo pareggiato con Juve e Lazio, non sono stadi facili. I risultati non sono così negativi, ma il Milan ti chiede di vincere tutto e sempre... Alla fine lo senti, la pressione, l'ambiente lo sente se non vinci una partita che l'energia non è così positiva. Sono fattori che si spiegano perché siamo all'inizio di un nuovo progetto: c'è intenzione di giocare un bel calcio moderno, i risultati ci sono... Abbiamo perso col Benfica, sì. Poi però abbiamo fatto una bellissima partita col Lecce. I risultati arriveranno".