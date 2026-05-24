Gila saluta la Lazio? Il messaggio sui social: "Ho dato tutto per questo scudo"

vedi letture

Mario Gila pubblica un lungo messaggio per salutare la difficile stagione della Lazio: parole che sanno di addio in estate?

La travagliata stagione della Lazio è giunta al capolinea ieri sera quando i biancocelesti hanno vinto allo stadio Olimpico per 2-1 contro il Pisa, ponendo fine a un'annata molto deludente in cui gli squilli sono stati pochi. Ciononostante il centrale spagnolo Mario Gila ha voluto salutare con trasporto i tifosi, che pure sono stati per lungo tempo assenti a causa dei dissidi con la proprietà. Un lungo messaggio del giocatore laziale che è oggetto del desiderio di molti per il calciomercato, incluso il Milan. Parole che, in alcuni punti, sembrano quasi un addio.

Il messaggio integrale di Gila: "Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera, sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile. Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato qua alla LAZIO.

Prima di tutto, volevo ringraziare tutti i miei compagni per il sostengo che ci siamo dati nei momenti più difficili, per i momenti indimenticabili che abbiamo vissuto insieme e anche per quelli quotidiani che ti rendono le giornate più felici. Ringraziare specialmente la mia compagna per supportarmi nei momenti più importanti e soprattutto per darmi la gioia più bella mai vissuta nella mia vita: aver creato la nostra famiglia. Vi amo.E per ultimo, ringraziare a una leggenda del Calcio: Pedro. Te ne vai, e so che te ne vai con il sapore amaro di aver voluto vincere qualcosa, perché questo è proprio quello che ti contraddistingue: l’umiltà, il coraggio e la voglia di voler vincere sempre, che è quello che ci hai trasmesso in questi anni. Ti ringraziamo e ti ringrazio per essere stato al nostro fianco durante questi 5 anni. Ci mancherai tanto Pedro. Sei stato un punto di riferimento molto importante".