Gimenez è uno dei quattro attaccanti che, in stagione, hanno giocato più di 850 minuti nei cinque grandi campionati senza segnare

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole dal Messico di Santiago Gimenez, attaccante del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole dal Messico di Santiago Gimenez: "Santiago Gimenez ha coraggio. Oppure non ha senso della realtà, decidete voi. Nei giorni scorsi ha accettato l'invito di Billboard, magazine dedicato alla musica, per un'intervista doppia con il rapper Ernia. Alla domanda, "chi vincerà il Mondiale?", Gimenez ha detto "Messico" e Ernia lo ha seguito. Quando si è trattato di rispondere sul capocannoniere, Ernia ha detto "Santi" e lui, Gimenez, non ha pensato ai 61 gol stagionali di Harry Kane, ha lasciato da parte Messi, non ha trovato un preferito tra Mbappé e il Pallone d'oro Dembélé ma si è guardato dentro. E ha scelto se stesso: "Santi". Gimenez non segna un gol da settembre.

I tifosi del Milan, a questo punto, lo guarderanno con attenzione. Davvero Gimenez, che a oggi è una riserva del Messico, riuscirà a conquistare una maglia da titolare e a segnare più di tutto il mondo? Le partite non sono particolarmente complesse ma nemmeno semplicissime. Il Messico giocherà contro Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca e sì, l'esordio sarà la prima partita in assoluto del Mondiale. Le statistiche votano no. Gimenez è uno dei quattro attaccanti che, in stagione, hanno giocato più di 850 minuti nei cinque grandi campionati senza segnare. Gli altri sono Alvaro Morata (Como), Amin Sarr (Verona) e Kevin Carlos (Nizza), che però aveva segnato nel campionato svizzero ad agosto, prima di trasferirsi in Francia. Non solo, Stats Perform suggerisce che al Mondiale ci sono solo due attaccanti centrali senza gol in stagione in campionato: Dailon Rocha Livramento (Capo Verde) e proprio lui, Gimenez".