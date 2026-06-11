La sentenza pesante di Cugini: "Il Milan in questo momento non esiste"

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Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano"

Il Milan guarda avanti sapendo che saranno necessari programmazione e interventi mirati. La stagione appena terminata non ha rispettato le aspettative della società e dei tifosi, rendendo inevitabile una valutazione approfondita. I traguardi ottenuti sono stati al di sotto degli obiettivi prefissati e hanno spinto la dirigenza a valutare nuove soluzioni.

L’obiettivo è delineare un percorso chiaro che garantisca maggiore continuità e competitività. Organizzazione ed equilibrio saranno elementi fondamentali per rafforzare il progetto. Le prossime settimane avranno un ruolo decisivo nelle scelte che definiranno il futuro del club. Il Milan vuole aprire una nuova fase caratterizzata da una crescita costante e dalla volontà di tornare ai vertici. Questo nuovo corso potrebbe iniziare con Oliver Glasner.

Intanto Mimmo Cugini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan in questo momento non esiste, è un caso devastante per il calcio italiano. La cosa che mi sconvolge di più poi è che Ibrahimovic e Cardinale danno l'impressione di non fregarsene minimante. È tutto assurdo".