Pellegatti su Tare: "E' un professionista, che va via senza aver potuto lavorare"

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Carlo Pellegatti, su TMW Radio, ha parlato così di Igli Tare: "Tare? E' un professionista, che va via senza aver potuto lavorare"

Il Milan affronta il futuro consapevole della necessità di una pianificazione accurata e di scelte mirate. La stagione da poco conclusa non ha soddisfatto le aspettative della società e dei sostenitori, rendendo necessaria una riflessione approfondita. I risultati raggiunti sono stati inferiori agli obiettivi fissati e hanno spinto il club a valutare nuove direzioni.

L’intenzione è sviluppare un progetto chiaro che assicuri continuità e maggiore competitività. Equilibrio e programmazione saranno fondamentali per dare forza al percorso intrapreso. Le prossime settimane risulteranno decisive per le scelte legate al futuro rossonero. Il Milan vuole dare vita a un nuovo ciclo improntato alla crescita e al ritorno ai massimi livelli. In questo scenario, Oliver Glasner potrebbe rappresentare il punto di partenza.

Intanto Carlo Pellegatti, su TMW Radio, ha parlato così di Igli Tare: "Tare? E' un professionista, che va via senza aver potuto lavorare. Le parole di Leao? In questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni. Sono parole gravi che possono danneggiare il club. In questo momento però interessa altro".