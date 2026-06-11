Zero minuti per Santiago Gimenez nella vittoria del Messico sul Sud Africa

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Il Messico vince all'esordio Mondiale contro il Sud Africa. Zero minuti per il milanista Santiago Gimenez.

Il Messico di Javier Aguirre batte all'esordio il Sud Africa grazie alle reti di Quinones prima e Raul Jimenez poi. La Nazionale, tra le host di questo Mondiale, è stata per larghi tratti della partita in totale controllo, complice non solo la rete dopo appena 8' dell'attaccante dell'Al-Qadisiya, ma anche le espulsioni di Sithole prima e Zwane.

Nella vittoria del Messico sul Sud Africa non c'è stato però spazio per Santiago Gimenez, rimasto in panchina per tutto l'arco della gara. Per il numero 7 del Milan, dunque, l'esordio assoluto in una competizione importante come il Mondiale è verosimilmente rimandata alla seconda giornata del Girone A, quando il Messico affronterà la Corea del Sud all'Estadio Akron di Guadalajara.