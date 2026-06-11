Ordine sull'operato di Allegri: "Anche lui ha grandi responsabilità. E sullo scudetto..."

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri nell'ultima stagione: "Ha anche lui grandi responsabilità"

Il Milan è proiettato verso il futuro con la convinzione che saranno necessarie pianificazione e decisioni strategiche. L’ultima stagione non ha soddisfatto le attese del club e dei tifosi, portando a una riflessione approfondita sul percorso intrapreso. I risultati raccolti sono stati inferiori alle ambizioni e hanno spinto la dirigenza a considerare nuove opzioni.

La volontà è creare un progetto ben strutturato che garantisca continuità e maggiore competitività. Programmazione ed equilibrio costituiranno le basi del nuovo corso. Le prossime settimane saranno decisive per le scelte che riguarderanno il futuro. Il Milan punta a inaugurare una fase di crescita progressiva con l’obiettivo di tornare protagonista.

Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così di Massimiliano Allegri nell'ultima stagione: "Ha anche lui grandi responsabilità. E' vero che a gennaio la società gli ha tirato un pacco, dicendo che non c'erano soldi e poi si sono presentati con Mateta. La domenica di Pasqua c'erano Inter-Roma e Napoli-Milan, il Milan era a sei punti dall'Inter e quando hanno perso quella partita è caduta l'illusione nello spogliatoio di poter lottare per lo Scudetto. Non avevano la struttura per pensare allo Scudetto. E poi c'è stata anche una pressione di natura fisica. Il problema vero è stato l'attacco. Se da gennaio non fai più gol con Pulisic e Leao, come fai ad arrivare fino in fondo?".