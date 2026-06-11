MN - Dida sceglie il titolo vinto in carriera a cui è più affenzionato: "La Champions del 2003"
Nel corso del secondo appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Nelson Dida, storico portiere brasiliano che ha vestito la maglia rossonera dal 2002 al 2010, vincendo, da protagonista, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club FIFA, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.
Puoi tenere solo un trofeo: Manchester 2003, Mondiale 2002 o Atene 2007?
"È una brutta scelta (ride, ndr). Posso tenerli tutti e tre? Se devo sceglierne uno scelgo la Champions del 2003, perché è stata particolare. Ai rigori sono stato decisivo. Anche il Mondiale è importantissimo".
Sei stato un leader silenzioso: limite o forza?
"Sono stato molto bene. Silenzioso nel senso che non comunico sempre fuori dal calcio, ma in campo comunicavo con tutti, prima e dopo la partita. Silenzioso solo perché sono un ragazzo molto timido, non mi piaceva stare davanti alle telecamere. Però mi rispondevo a tutte le domande dei giornalisti, sapevo facesse parte della mia vita. Però ti dico la verità, sono rimasto molto contento di tutto quello che ho fatto nella mia carriera".
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