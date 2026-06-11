MN - Dida svela un retroscena su Maignan: "Veniva ad allenarsi anche dopo le partite facendo lavori specifici"

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Nel corso della seconda puntata del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews", l'ex Milan Dida ha parlato di Mike Maignan.

Nel corso del secondo appuntamento del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), Stefano Fisico e Stefano Eranio hanno intervistato Nelson Dida, storico portiere brasiliano che ha vestito la maglia rossonera dal 2002 al 2010, vincendo, da protagonista, 2 Champions League, 2 Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club FIFA, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.

Dida poi si prende dello spazio per commentare Maignan

"Mi piace tanto Mike (Maignan, ndr). Secondo me è un portiere eccezionale, un grandissimo. È bravissimo con entrambi i piedi. Quando è arrivato al Milan aveva solo un pensiero: lanciare la palla il più lontano possibile. Non sapeva ancora quale fosse la scelta migliore. Abbiamo lavorato un anno ed adesso ha una conoscenza grandissima. Lui è bravissimo in questo ruolo, ed oggi riesce a capire dove mettere la palla".

Quale portiere ti assomiglia oggi?

"Ho parlato prima di Mike (Maignan, ride, ndr). L'ho conosciuto quando è arrivato al Milan, ho lavorato un anno con lui. Lui aveva qualcosa di particolare. Vedevo in lui una forza diversa. Abbiamo creato una grandissima amicizia. Capitava che veniva ad allenarsi anche dopo le partite, facendo allenamenti specifici. Non è da tutti".