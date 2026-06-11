Paganini sul Milan: "Si deve partire da un organigramma con il rispetto dei ruoli"

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Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ora si pensa a Rangnick, ma si deve partire da..."

Il Milan è chiamato a progettare il futuro con attenzione e lungimiranza. La stagione appena archiviata non ha risposto alle aspettative della società e della tifoseria, imponendo una riflessione approfondita. I risultati ottenuti sono stati inferiori alle ambizioni del club e hanno spinto la dirigenza a valutare nuovi scenari.

La priorità è costruire un percorso chiaro che riporti continuità e competitività all’interno del gruppo. Pianificazione ed equilibrio saranno fondamentali per rafforzare il progetto. Le prossime settimane avranno un peso importante nelle decisioni sul futuro. Il Milan punta a dare il via a un nuovo ciclo caratterizzato da crescita costante e ambizione. Oliver Glasner potrebbe essere il volto di questa ripartenza.

Intanto Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Ora si pensa a Rangnick, ma si deve partire da un organigramma con il rispetto dei ruoli. Ma se hai una personalità ingombrante come Ibra, difficile che arrivi gente che accetti di fare il comprimario. Il Milan poteva prendere Italiano, ma quando c'è assenza di programmazione e dirigenza, è tutto improvvisato".