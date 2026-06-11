Paganini sul Milan: "Per me dovrebbero mettere Ibra a fare l'allenatore"

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Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Per me dovrebbero mettere Ibra a fare l'allenatore...non è un tesserato ma..."

Il Milan guarda ai prossimi giorni con la consapevolezza che serviranno idee chiare e decisioni ponderate. L’ultima stagione non ha prodotto i risultati sperati da società e tifosi, portando a una necessaria fase di valutazione. Gli obiettivi non sono stati raggiunti e la dirigenza sta considerando nuove strategie per rilanciare il progetto.

L’obiettivo è creare una base solida che consenta alla squadra di ritrovare continuità e competitività. Programmazione e stabilità saranno elementi essenziali per consolidare il percorso. Le prossime settimane saranno fondamentali per orientare le scelte future. Il Milan vuole aprire un nuovo capitolo all’insegna della crescita progressiva e del ritorno ai vertici. E Oliver Glasner potrebbe essere l’uomo scelto per inaugurarlo.

Intanto Paolo Paganini, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Per me dovrebbero mettere Ibra a fare l'allenatore...non è un tesserato ma un consulente di Cardinale ed è quello che determina la linea di mercato e non solo. E si scontra con altre personalità. Il Milan aveva la possibilità di confermare il tandem Maldini-Massara, invece hanno fatto tabula rasa e ora guardano all'estero.