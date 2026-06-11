Ordine: "Rangnick limita i poteri di Ibrahimovic? Ibra secondo me da ora in poi, anche tecnicamente, è fuori"

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Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Rangnick limita i poteri di Ibrahimovic? Ibra secondo me da ora in poi, anche tecnicamente, è fuori"

Il Milan guarda al domani consapevole della necessità di programmare con attenzione e compiere scelte mirate. La stagione da poco conclusa non ha rispettato le aspettative della società e della tifoseria, rendendo inevitabile una fase di analisi. I risultati ottenuti sono stati inferiori agli obiettivi prefissati e hanno portato la dirigenza a riflettere su nuove soluzioni.

L’obiettivo è costruire un progetto solido che restituisca continuità e competitività alla squadra. Equilibrio e organizzazione saranno aspetti centrali del nuovo percorso. Le prossime settimane saranno fondamentali per definire il futuro del club. Il Milan vuole aprire un nuovo ciclo orientato alla crescita e al ritorno ai vertici del calcio. .

Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Rangnick limita i poteri di Ibrahimovic? Ibra secondo me da ora in poi, anche tecnicamente, è fuori. Lui non è mai stato dentro il Milan, continua ad avere anche ora il testimonial per conto del fondo RedBird. Rimanere fuori è un bene sia per lui, perché non viene preso di mira dalle critiche, che per il Milan, per evitare invasioni di campo come viste nel finale di stagione. Il ritardo del Milan è conclamato, ma una volta ricostituita la linea di comando si riprenderà la strada. In casa Juve invece, se non c'è sintonia tra Comolli e Spalletti siamo punto a capo".