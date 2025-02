Gimenez dopo il primo gol rossonero: "In Serie A è sempre difficile. Siamo entrati bene nel secondo tempo e abbiamo inciso"

Santiago Gimenez, oggi in gol (primo messicano della storia del Milan), ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sono davvero grato alla squadra. In Serie A è sempre difficile, no? Siamo entrati bene e siamo riusciti ad incidere. Tante emozioni. Il Feyenoord mi ha dato tanto, è come una famiglia”.