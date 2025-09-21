Gimenez è in testa alla classifica delle "grandi occasioni sprecate" in questo inizio di campionato

Santiago Gimenez è un giocatore in difficoltà, e anche ieri a Udine l'ha confermato, nonostante l'ennesima prestazione di sacrificio al servizio della squadra. Il Bebote però è la prima punta del Milan, colui il quale dovrebbe essere il rifinitore di questa squadra, ma per il momento i gol segnati i campionato sono ancora 0.

E di occasioni nel corso di queste prime 4 giornate il messicano ne ha avute, come conferma anche un dato Opta. Secondo il noto portale di statistiche Santiago Gimenez è in cima alla classifica delle "grandi occasioni sprecate" in questo inizio di stagione con ben 7 chance non realizzate a rete. Al suo seguito Marcus Thuram dell'Inter con 3 (quindi meno della metà), Meister del Pisa con 3 e Mario Pasalic dell'Atalanta con 2.

Piccola precisazione: Opta definisce queste situazioni come situazioni in cui ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare che un giocatore segni, spesso in situazioni 1 contro 1, da distanza molto ravvicinata, con un percorso chiaro verso la porta e sotto bassa pressione.