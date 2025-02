Gimenez, focus e curiosità sul messicano: in Italia Santi ha già segnato gol pesanti

L'abbiamo voluto tanto, e lui ha voluto noi. Santiago Gimenez è il nuovo attaccante del Milan. Un centravanti mobile dal tiro potente, prevalentemente mancino ma pericoloso anche con il suo destro, dall'istinto del gol notevole e capace di sfruttare nel migliore dei modi ogni occasione.

Focus e curiosità

Nato a Buenos Aires - ma orgogliosamente rappresentante della Tricolor messicana - il 18 aprile del 2001, Santiago cresce calcisticamente tra le fila del Cruz Azul con cui esordisce il 2 agosto 2017, a poco più di 16 anni compiuti. Entra a far parte, in pianta stabile, della prima squadra dei Celestes nella stagione 2019/20 e nel maggio 2021 è protagonista della vittoria del titolo nazionale della squadra, il primo dopo 23 anni. Al Cruz Azul conquista complessivamente sei titoli, tra cui una Supercoppa nel 2022 in cui va anche a segno. È l'ultimo acuto messicano, perché l'estate 2022 è quella dell'approdo in Europa. Santiago, infatti, firma per il Feyenoord e non impiega molto a trovare il primo gol: succede il 27 agosto, nel successo della squadra di Slot sull'Emmen. A inizio settembre le prime reti europee, all'Olimpico contro la Lazio in Europa League. La prima stagione in Olanda è trionfale, perché Gimenez contribuisce con 15 gol (23 considerando tutte le competizioni) alla vittoria dell'Eredivisie del club di Rotterdam.