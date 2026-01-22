Gimenez ringrazia il Milan: "Mi ha difeso in molte occasioni quando sono stato criticato"

Santiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, intervistato da ESPN Mexico, ha annunciato che il ritorno in campo è sempre più vicino: "La mia caviglia è sistemata, preparatevi!". L'attaccante messicano ha poi parlato della fiducia del Milan: "Devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni sportive che avrei voluto e non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia nelle mie capacità e mi hanno difeso in molte occasioni quando mi hanno criticato, e questo lo apprezzo molto".

Giocare nel Milan è sempre stato il suo sogno: "Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da bambino. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Ronaldinho, Pirlo, mi fa venire la pelle d'oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me. I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai avuto grandi prestazioni sportive".