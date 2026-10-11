Oggi gioca il Milan! Orario e diretta TV della sfida col Sassuolo

Oggi gioca il Milan! Orario e diretta TV della sfida col Sassuolo
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio
Tutte le info su Sassuolo-Milan di oggi pomeriggio

Dopo tre settimane di sosta quasi estenuanti oggi torna finalmente il campo il Milan! La squadra di Amorim va a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo di Aquilani. Di seguito orario, diretta TV e squadra arbitrale.

SASSUOLO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
IV uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN

Sassuolo-Milan, domenica 11 ottobre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Mapei Stadium di Reggio Emilia
TV: Dazn, SkySport
Streaming: Dazn, SkyGo, NowTV
Web: diretta testuale su MilanNews.it