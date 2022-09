Giroud a DAZN: "Abbiamo un gruppo fantastico, oggi siamo stati sempre compatti"

MilanNews.it

Olivier Giroud ha parlato a DAZN al termine di Milan-Inter 3-2:

Il pioli is on fire finale e la grande gioia: “Volevamo festeggiare tutti insieme, abbiamo un gruppo fantastico con un grande spirito e coesione di squadra. Abbiamo tanti giovani giocatori, ogni giorno è un piacere lavorare con questi talenti. C’è tanta energia, abbiamo festeggiato per questo”.

È stata una partita pazza: “Sul 3-1 dovevamo chiudere la partita, alla fine Dzeko ha fatto il 3-2 ma abbiamo fatto bene alla fine con una grande partita dei nostri difensori. Tutti insieme abbiamo lavorato tanto per non lasciare troppi spazi tra le linee. Oggi avevamo la squadra compatta senza lasciare spazi”.

Su Leao: “Non ero preoccupato per lui, io sapevo che lui sarebbe rimasto qua”.

Un messaggio per Florenzi: “La maglietta è per Florenzi, che si è fatto male. Credo che torni dopo il Mondiale, un grande abbraccio a te frate”.