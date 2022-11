Giroud a France Sport TV: "Convocazione? Deschamps mi ha avvisato tre ore prima dell'annuncio. Sul record di Henry…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dai colleghi di France TV Sport, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla convocazione al Mondiale in Qatar. Ecco le sue parole tradotte dalla redazione di MilanNews.it:

Olivier, pronti per un terzo Mondiale. Come ti stai approcciando quest'anno?

"Con lo stato d'animo di un giocatore che sicuramente giocherà l'ultima volta questa competizione internazionale. Sono molto carico, come se fosse la prima volta. Voglio godermi ogni momento. E, naturalmente, siamo ansiosi di difendere il nostro titolo. Tutti conosciamo l'importanza di una Coppa del Mondo. È un'altra grande opportunità per difendere i colori del proprio Paese".

Non ti arrendi mai. Hai ancora fatto molta strada…

"Nella vita, come si suol dire, non ti viene dato niente. Devi andare a prendere ciò che vuoi. Ci tenevo a non chiudere la pagina con la Francia dopo il fallimento degli Europei nel 2021. Quindi, sono molto orgoglioso. Spero di concludere bene...".

Pensavi che fosse finita?

"No, perché bisogna sempre crederci. Ero deluso di non essere stato convocato dopo gli Europei e ciò mi aveva dato ancora di più la voglia e la motivazione per tornare a vestire la maglia della Nazionale".

Come sei venuto a conoscenza della convocazione per il Mondiale? È stata programmata da tempo secondo Deschamps…

"Sì, ma non me lo ha fatto sapere. Mi chiamato velocemente tre ore prima dell'annuncio ufficiale. Sono sincero. Spero che non mi abbia detto di non dirlo. Voleva parlarmi velocemente e farmi sapere che mi avrebbe portato in Qatar".

Hai fatto una promessa prima di partire ai tuoi figli?

"No, non ho fatto nessuna promessa, ma gli ho detto che ci saremmo visti molto presto perché avevo intenzione di organizzare qualcosa con tutta la mia famiglia".

Più di due gol per il record...

"Due per eguagliarlo e tre per superarlo. Sarebbe un peccato fermarsi a due. Ma parlando seriamente, è già un onore essere al secondo posto dietro a Titi Henry".

Ma non inizierai da titolare.

"Sì, ma non si sa mai. Il mister avrà comunque bisogno di tutti durante questo Mondiale e quando mi chiamerà farò in modo di essere pronto a rispondere presente e cercare di essere decisivo per la squadra".