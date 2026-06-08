Giroud infinito: Olivier ha rinnovato col Lille fino al 2027. Sarà allenato da Davide Ancelotti

vedi letture

Olivier Giroud rinnova per un anno con il Lille. Compirà 40 anni a settembre ma l'ex MIlan ha ancora voglia di determinare in Champions League

Olivier Giroud giocherà ancora per il Lille. Il forte attaccante francese, che a settembre compirà 40 anni, ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 e sarà così a disposizione di Davide Ancelotti. L'ex Milan, ai canali ufficiali del Club, ha raccontato di aver prolungato anche per tornare a giocare la Champions League.

Un uomo felice

"Sono molto contento di continuare questa avventura qui. Un anno fa, quando sono arrivato al LOSC, non era un qualcosa del tutto programmato, se posso dire così. E invece mi trovo molto bene, mi sento come a casa. Sono stato felice di ritrovare la Francia e la Ligue 1 dopo averle lasciate 13 anni prima. Mi sono riavvicinato alla mia famiglia e ho scoperto il calore umano che caratterizza questa regione che non conoscevo. L’accoglienza che ho ricevuto nel Nord, così come i valori delle persone, che condivido, mi hanno colpito molto. Dopo poche settimane era come se facessi parte della famiglia. L’integrazione è stata naturale".

Sulla Champions League

"La Champions League è il massimo per chi gioca in Europa. Dopo una buona stagione con il Lilla, era importante per me prolungare anche per questo motivo: rivivere questa competizione. Perché mi sento bene, sono felice in un ambiente sano e posso ancora dare qualcosa alla squadra. E poi riascoltare quell’inno, condividere le emozioni con i tifosi, vivere le grandi notti europee... è qualcosa che ti dà sempre voglia di continuare".