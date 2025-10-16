Giroud "Mi sento fortunato ad aver potuto giocare in un ruolo di primo piano nel Milan, club che tifavo da bambino"

Intervistato dai colleghi de L'Equipe, l'ex numero 9 del Milan Olivier Giroud ha non solo spiegato i motivi dell'addio agli LA FC e del conseguente ritorno in patria, al Lille (dove fino a questo momento ha già messo a segno 3 gol in 9 presenze stagionali), ma ha anche svelato alcuni retroscena che riguardano il suo passato.

Il retroscena sull'arrivo al Milan

“Il mio amico Lolo (Koscielny, direttore sportivo del Lorient, ndr) mi ha chiamato prima di Lille. Qualche stagione fa ho avuto anche delle opportunità a Marsiglia e Lione. Olivier (Létang, ndr) aveva anche cercato di farmi firmare con il Rennes, ma quando ho lasciato il Chelsea, il Milan mi ha contattato e tornare in Francia non era più un’opzione“.

Il retroscena da bambino

"Recentemente ho rivisto una foto di me da bambino nella mia camera con il poster del Milan. Era ovvio! Mi sento fortunato ad aver potuto giocare un ruolo di primo piano nei club che tifavo da bambino, a lottare per i titoli. Ed è quello che voglio fare anche qui, con il Lille. Con il Paris è difficile puntare alla vittoria della Ligue 1, ma ci sono altre competizioni. Voglio vincere anche con il Lille“.