Giroud ringrazia Deschamps: “Ti sono grato per avermi fatto superare i limiti, è stato un privilegio”

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Il messaggio di Giroud per l’addio alla nazionale francese di Deschamps.

La sconfitta nella finale 3°-4° posto della Francia ai danni dell'Ighilterra è stata l'ultima partita da commissario tecnico di Didier Deschamps. Oltre ai suoi attuali calciatori, anche molti ex che sono passati in Nazionale quando lui ne era l'allenatore lo hanno ringraziato con messaggi molto commoventi. Tra i tanti c'è anche quello di Olivier Giroud, ex rossonero, che ha scritto queste bellissime parole sul suo profilo Instagram.

"Saremo legati per sempre. Quelle parole che hai pronunciato nello spogliatoio dopo quel famoso 15 luglio 2018 risuonano ancora nella mia mente. Non dimenticherò mai i dodici anni che abbiamo condiviso, pieni di passione e amore per questa maglia blu.

Ti sono grato per aver sempre cercato di tirare fuori il meglio di me, spingendomi a volte oltre i miei limiti. È stato un privilegio e un immenso orgoglio aver scritto la storia del calcio francese insieme a te e ai nostri compagni. Un capitolo si chiude, ma ciò che hai costruito rimarrà per sempre nella storia della nazionale francese. Grazie, mister".