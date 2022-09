Giroud ringrazia Sheva con Batman e lo omaggia: "Tanti auguri leggenda"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Auguri molto particolari quelli che Olivier Giroud, attuale attaccante del Milan, ha riservato a un grande ex giocatore rossonero come Andriy Shevchenko che oggi compie gli anni. Nella storia pubblicata su Instagram che ritrae il saluto tra i due campioni nel post partita di Milan-Genoa di Coppa Italia dello scorso gennaio, quando l'ucraino sedeva sulla panchina del Grifone, il francese ha scritto: "Tanti auguri leggenda". Particolare il sottofondo sonoro scelto da Giroud che riporta un spezzone audio dell'ultimo film della trilogia di Batman di Cristopher Nolan in cui si sente uno dei personaggi principali ringraziare l'eroe dicendo: "Non ti ho mai detto grazie" e il supereroe rispondere "E non dovrai mai farlo". Giroud ha da sempre dichiarato che Sheva era uno dei suoi idoli da bambino.