Giroud: "Sono orgoglioso di questa squadra. Sheva mi ha mandato una nota vocale..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il bomber rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan Tv ed è tornato sulla vittoria del diciannovesimo scudetto, di cui è stato protagonisti con gol pesantissimi tra cui proprio la doppietta a Reggio Emilia con cui ha fatto partire al festa rossonera. Olivier ha parlato anche del suo rapporto con Shevchenko. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico rossonero.

Sulla vittoria dello Scudetto: "Come ho detto settimane fa, la cosa più importante era credere che potevamo farcela. E ce l'abbiamo fatta. Oggi sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo spirito di squadra che abbiamo messo in questa fine di stagione, anche con l'euforia dei tifosi."

Su Sheva: "Mi ha mandato un messaggio vocale. Era molto felice per me ed è stato un grande regalo. Sono fiero e orgoglioso di aver vinto uno scudetto come lui e come tanti giocatori del Milan."