Giroud titolare a Bergamo: tabù Atalanta da sfatare

In vista della sfida di sabato contro l'Atalanta, Olivier Giroud tornerà titolare al centro dell'attacco. Il centravanti francese era assente nelle ultime due sfide di Serie A a causa della squalifica rimediata a Lecce per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara", così si legge dal comunicato del Giudice Sportivo.

Giroud dunque tornerà titolare contro l'Atalanta anche per sfatare il taboo della Dea: in tre anni di Milan, l'ex Chelsea non ha mai segnato contro la squadra di Gian Piero Gasperini.