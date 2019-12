Giudice Sportivo - Milan, Hernandez e Paquetà squalificati per l'Atalanta

Il Giudice Sportivo ha squalificato Theo Hernandez e Lucas Paquetà per una giornata, in seguito alle ammonizioni ricevute per intervento falloso contro il Sassuolo. Il francese e il brasiliano hanno infatti collezionato cinque gialli e, per questo motivo, salteranno la delicata sfida di Bergamo di domenica contro l'Atalanta. Terza sanzione, invece, per Musacchio, che entrerà in diffida al prossimo cartellino giallo.