Giudice Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0, -1 punto a campani

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. Questo ha deciso nei confronti della Salernitana il giudice sportivo di serie A, che ha deciso di applicare alla società granata le sanzioni previste dall'art.53 NOIF per la mancata disputa della gara contro l'Udinese del 21 dicembre scorso. Il giudice si era riservato di decidere in attesa di ricevere documentazione da parte delle due società. (ANSA).