Giudice su Ibra: "Era un po' in un limbo. Ora sa di essere la voce di Cardinale: deve produrre risultati"

Alessandro Giudice, collaboratore del Corriere dello Sport ed esperto in particolare di economia e finanza, è stato a colloquio con Gerry Cardinale negli scorsi giorni. Per questo Carlo Pellegatti ha intervistato il collega sul proprio canale YouTube per parlare delle recentissime dichiarazioni del maangeer americano, dei progetti di RedBird sul Milan ma anche per chiarire alcuni punti e soprattutto quello legato all'ormai famoso vendor loan di Elliott all'azienda di Cardinale.

Le parole di Giudice sull'investitura di Cardinale a Ibrahimovic: "Gli americani sono molto diretti nei messaggi e nella gestione dell’azienda hanno la volontà di individuare determinate figure. Credo che Cardinale abbia voluto dare a Ibra l’autorità che lui vuole che abbia. Perché finora Ibra era un po’ in un limbo. Questo è stato un endorsement nella parte sportiva molto forte, sul campo. Adesso quando si vedrà Ibra scendere negli spogliatoi o in tribuna, tutti non lo vedranno più solo come l’ex giocatore che è lì a dare una mano. Essere la voce di Cardinale dà a Ibra una responsabilità: significa che Zlatan dovrà rendere conto del lavoro che farà, sa di avere una responsabilità in cui deve produrre dei risultati".