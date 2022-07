Giuliani dopo l'eliminazione dall'Europeo: "Porto a casa rimpianti e sogni rimasti sospesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Laura Giuliani, portiere del Milan e dell'Italia Femminile, si è affidata ad Instagram per esprimere i suoi pensieri dopo l'eliminazione delle Azzurre dall'Europeo: "Siamo in viaggio per tornare a casa.

Troppo presto per tutto quello che abbiamo fatto per arrivare qui.

Quello che mi ha insegnato il calcio nel tempo è che lo sport non ha memoria del passato, ma vive di presente e di futuro: i risultati di oggi per predisporre gli obiettivi di domani.

Porto a casa con me tanti rimpianti e i sogni che sono rimasti sospesi, in attesa di essere realizzati, per utilizzarli come trampolino per ciò che verrà.

THE BEST IS YET TO COME, SEMPRE FORZA ITALIA".