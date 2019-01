Giunti: “Ricordo la rimonta scudetto, fu incredibile. Il 6-0 all’Inter…”  

Il nuovo allenatore della Primavera del Milan, Federico Giunti, è stato intervistato da Milan Tv: “Lavorare due anni e mezzo qui a Milanello è stato un regalo per me, stare con i campioni mi ha fatto scoprire tante cose. Arrivai a gennaio quando le cose non stavano andando per il verso giusto, poi la squadra fece una rimonta incredibile e meritatamente vinse quello scudetto. Gol nel derby del 6-0? Una situazione studiata in allenamento, la palla non era nemmeno troppo forte ma passò tra tanti giocatori e ingannò Frey dell’Inter. Fu il 3-0 che probabilmente chiuse la partita, dopo quel gol lì l’Inter uscì dal campo e ci fu tutto il resto. Potersi allenare qui è un privilegio”.