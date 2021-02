Giunti: "Sono dispiaciuto, ma alcuni ragazzi mi hanno dato risposte importanti"

Intervenuto ai canali ufficiali del Milan, mister Giunti ha commentato così l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Sono discretamente contento. Spiace per l'eliminazione, pensavo di poter riuscire a passare il turno. Siamo partiti male, abbiamo regalato due gol ma dopo 2-1 abbiamo giocato come dovevamo. Abbiamo avuto le occasioni per il pari ma non siamo riusciti a sfruttarle, però il giudizio sulla gara è positivo.

Sulla formazione: "Ho ritenuto giusto schierare questa formazione perché stiamo giocando da tanto da quando abbiamo ripreso. tra qualche giorno abbiamo un altro impegno, il calendario è fitto e non è facile gestire i ragazzi. Volevo vedere all'opera alcuni ragazzi che hanno giocato di meno. El Hilali e Nasti hanno fatto bene. Per me sono risposte importanti. Hanno fatto bene anche Bright, pobi e Obaretin, sono 2003 su cui puntare".