Gli assenti tra i rossoneri in Juventus-Milan: out Okafor, c'è un infortunato

vedi letture

In Juventus-Milan, amichevole negli Stati Uniti, risultano assenti tra i rossoneri Junior Messias (infortunio muscolare) e Pierre Kalulu, appena aggregatosi al gruppo, Simon Kjaer (che sta seguendo un lavoro specifico post rientro dalle vacanze) e Noah Okafor, che ha svolto lavoro a parte in attesa dei primi lavori col gruppo squadra dopo il suo arrivo negli USA; non c'è anche Samuel Chukwueze, ufficializzato ieri, che resterà ad allenarsi a Milanello.