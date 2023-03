Gli obiettivi di CDK: "Futuro lontano dal Milan? Penso solo a lavorare per diventare titolare"

Se gli ingressi a 15 minuti dalla fine mettono pressione. "Non più di tanto. Io non lo vedo in quel modo, giudico me stesso nel complesso degli allenamenti, la preparazione per le partite, il minutaggio della partita: cosi divido la pressione, ma è ovvio che voglio sempre dare il massimo".

Futuro e obiettivi: nel corso della lunga chiacchierata a hln.be ( qui l'integrale ), Charles De Ketelaere ha parlato senza troppi giri di parole di come è concentrato solo a fare del suo meglio in rossonero.

Come vedi il tuo ruolo in nazionale?

"La nazionale è sempre il merito o il risultato di quello che fai nella tua propria squadra di club. Se riesco a diventare importante per il Milan, lo sarò anche per la nazionale".

Quanto tempo dai a te stesso nel Milan?

"Non mi sono imposto un periodo. Cerco di finire la stagione lavorando ogni giorno il più duro possibile per poi riuscire ad ottenere un posto da titolare. Per il momento non penso ad altro".