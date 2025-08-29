Gol di Matteo Gabbia: per Marcolin la rete non andava annullata
Al quarto minuto di Lecce-Milan è stato annullato a Matteo Gabbia il gol del vantaggio rossonero per un (presunto) intervento falloso su un difensore salentino. L'aggravante che ha portato il VAR ad annullare la rete del 46 milanista è stata la spinta, a due braccia, che quest'ultimo ha inflitto all'avversario.
L'arbitro Livio Marinelli ha spiegato allo stadio Via del Mare la decisione presa dai colleghi in sala VAR, ma neanche questo è riuscito a convincere Dario Marcolin in cabina di regia. L'ex calciatore di Lazio e Napoli, infatti, ha detto che secondo lui il gol di Matteo Gabbia non andava annullato perché l'entità della spinta è stata troppo lieve per essere punita.
